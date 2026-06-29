Vea aquí la boa que capturó el Cuerpo de Bomberos a la entrada de condominio en Heredia

Bomberos de la Estación de Heredia capturaron, este domingo, una enorme serpiente a la entrada de un condominio en Heredia.

Por medio de una publicación en redes, vecinos del residencial Villangel alertaron sobre la presencia del reptil.

"A alguien se le escapó una boa; es muy grande. Si es de alguien, por favor, venir a recogerla. Estamos esperando a los bomberos para que se la lleven", escribió una usuaria de Facebook.

Inmediatamente, los rescatistas acudieron al sitio para rescatar al animal.

"El día de ayer (domingo) fuimos despachados en horas de la noche en el sector de Heredia, Santo Domingo, Los Ángeles. Esto es la entrada de un condominio para la atención de una serpiente que se encontraba en vía pública.

"Los bomberos proceden a su captura y se libera a un lugar seguro", detalló Mauricio Castro, bombero destacado en Heredia.

El biólogo Rodolfo Vargas, del Refugio Animal de Costa Rica, aseguró que la serpiente es una boa imperator, conocida comúnmente como boa constrictor o becker. Por lo que se ve en la imagen, sospecha que es una hembra.

"En Costa Rica, es la especie más común que se puede encontrar en ciertas zonas urbanas porque es una especie que se alimenta de ratones, ratas y es la especie más grande o la más robusta que podemos tener en Costa Rica, con ejemplares de tres metros 15, tres metros 20 como su máxima talla", dijo el experto.



"El ejemplar de la foto se ve bastante grande y, por ese tamaño, posiblemente se trata de una hembra, que por lo general es más grande que los machos. Y esta especie puede vivir en zonas medias de Costa Rica, prácticamente en ambas vertientes, o sea, en muchas partes del territorio nacional", agregó.



El Cuerpo de Bomberos recuerda a la población que, en caso de ver serpientes dentro de casas o en lugares públicos, pueden alertar por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1.