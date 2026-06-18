Vea aquí cuántos usuarios pasaron y cuántos reprobaron la prueba de manejo en el Nacional

La Feria de la Seguridad Vial realizada este miércoles en el Estadio Nacional dejó un saldo de 721 personas aprobadas y 356 reprobadas en la prueba práctica de manejo.



Así lo informó Gary Jiménez, jefe del Departamento de Evaluación de Conductores de la Dirección General de Educación Vial, quien calificó la jornada como un éxito por la cantidad de usuarios atendidos.

​"Logramos atender en el sitio a 1.077 personas. De ellas, un 67% logró obtener un resultado favorable. Eso quiere decir que ya el día de hoy van a obtener una licencia de conducir y van a andar de forma legal en el país", señaló Jiménez.

La institución destacó que el volumen de pruebas aplicadas representa una cifra poco habitual para este tipo de procesos.



​"El trabajo efectuado el día de ayer equivale a casi una semana de trabajo completa de todo el país a nivel de las 13 sedes de Educación Vial trabajando de 7 a 7", agregó el funcionario.



Además de las personas atendidas, cerca de 350 usuarios quedaron pendientes de realizar la prueba debido a la alta demanda. Educación Vial reprogramó esos espacios para este jueves y viernes.

Según detalló Jiménez, para este jueves fueron convocadas 154 personas y para el viernes otras 210.

La entidad también alertó sobre intentos de estafa relacionados con los espacios reprogramados.

​"Queremos hacer un llamado a la población para que no se presten y que tampoco caigan en ninguna estafa", indicó el jefe del Departamento de Evaluación de Conductores.

Las autoridades explicaron que las personas reprogramadas ya fueron incluidas en listas oficiales. Los controles de ingreso se realizarán con los nombres y números de cédula previamente registrados.

​"Si alguien se presenta que no esté en esa lista no va a ser atendido. Por favor, no caigan porque ya tenemos conocimiento de que están vendiendo campos diciendo que les pueden dar un espacio el día de hoy y el día de mañana", advirtió Jiménez.

La Dirección General de Educación Vial reiteró que ningún tercero puede vender espacios para realizar la prueba práctica de manejo y pidió denunciar cualquier intento de fraude.

