Vea aquí cómo será el 'sticker' del nuevo marchamo digital

El Instituto Nacional de Seguros (INS) mostró, este miércoles, cómo se verá el sticker del nuevo marchamo digital, que se empezará a utilizar el próximo 1.° de noviembre (ver fotografía adjunta).

Según las autoridades, la etiqueta tendrá una vida útil de hasta 10 años, incorporará tecnología de seguridad y eliminará la necesidad de retirar una nueva calcomanía cada año.

Diseño aprobado por el INS para el marchamo digital.

El INS informó este miércoles que ya revisó y avaló el diseño del adhesivo, el cual sustituirá la calcomanía tradicional del marchamo para los vehículos con parabrisas, como automóviles, buses y camiones.

En el caso de las motocicletas, tendrán que esperar un año más.

"La orden de compra incluye 1.600.000 etiquetas, mientras que las motocicletas serán parte de un plan piloto para validar funcionalidad y vida útil de este sticker en condiciones adversas", indicó la institución en un comunicado.

Una de las principales novedades es que el conductor solo deberá colocar la etiqueta una vez. Mientras el sticker permanezca vigente, bastará con pagar el marchamo por los canales habituales o en línea, sin necesidad de acudir anualmente a una oficina para recibir uno nuevo.



Características



La nueva etiqueta incorpora tecnología UHF (identificación inalámbrica) y mecanismos de seguridad que buscan reducir los intentos de fraude. Entre sus características destaca que, si alguien intenta despegarla del parabrisas, el dispositivo se "autodestruye", impidiendo que pueda reutilizarse o manipularse.



El INS también aclaró que el sticker no cuenta con GPS ni rastrea la ubicación de los vehículos, una de las dudas que han surgido desde que se anunció el proyecto.



La calcomanía deberá instalarse en el interior del parabrisas, igual que el marchamo actual, procurando limpiar previamente el vidrio para garantizar una correcta adhesión. En caso de colocarla incorrectamente, el propietario deberá acudir a una oficina de la aseguradora estatal para solicitar la reposición.



Otra de las principales ventajas del nuevo sistema es que el sticker tendrá una vigencia de hasta 10 años, siempre que permanezca en buen estado.



El Gobierno insistió en que el marchamo digital permitirá reducir los trámites presenciales, ahorrar tiempo a los conductores y disminuir el uso de papel y plástico. Aunque el sticker será físico, el derecho de circulación dejará de imprimirse en papel. A partir del 2 de noviembre de 2026, el documento será digital y se enviará al correo electrónico registrado por el propietario al momento de pagar el marchamo.