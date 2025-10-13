Vea aquí cómo identificar los billetes de mil colones que saldrán de circulación

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) lleva varias semanas advirtiendo que dos series de billetes de mil colones dejarán de circular como medio válido de pago a partir del 1° de noviembre de este año.

Es decir, en 20 días, los billetes señalados dejarán de ser aceptados por los comercios y únicamente las instituciones financieras como bancos y cooperativas podrán cambiárselos.

La pregunta que muchos se hacen: ¿cómo identificarlos? El BCCR compartió tres imágenes que ilustran con claridad las características de los billetes que ya no se aceptarán.

Lo más importante es saber que los retirados corresponden a las series A y B: para ubicar la serie debe buscarla en la parte superior derecha del billete, tal y como lo indica la flecha en la imagen.

Debe buscar la letra A o la letra B. En caso de que la tenga, el papel moneda en sus manos es parte del cambio anunciado.﻿

¿Cómo identificar los billetes de mil colones que saldrán de circulación? Este corresponde a la seria A.

La segunda característica es que, en ambas series, los billetes tienen una ventana transparente en la esquina superior derecha, justo al lado de donde se encuentra la letra que determina la serie a la que pertenece el medio de pago, tal y como lo señala la segunda flecha de la imagen adjunta.

La ventana es una pequeña imagen transparente del exjefe de Estado Braulio Carrillo Colina, el mismo rostro que aparece en la parte principal del billete.

¿Cómo identificar los billetes de mil colones que saldrán de circulación? Este corresponde a la serie B.

​Para salir de dudas, puede comparar los billetes de las series A y B con uno de la serie C, el cual se mantendrá en circulación. Si solo tiene de esta emisión, entonces puede estar tranquilo. No necesita cambiarlos.

Este billete corresponde a la serie C, que continuará en circulación.

A diferencia de los otros dos billetes, este tiene la letra C en la zona de serie. Además, en lugar de la ventana transparente de la esquina superior derecha, este tiene una franja transparente que cruza de arriba a abajo el costado derecho del papel moneda.

Además, como lo muestra la segunda flecha de la imagen, esta otra emisión tiene un mapa de Costa Rica que cambia de color cuando lo mueve de hacia adelante y atrás.

¿Qué hacer si todavía tiene billetes que dejarán de circular?



Las personas que conserven billetes de ₡1.000 de las series A o B podrán canjearlos en ventanilla en cualquier banco o cooperativa del país, o depositarlos directamente en su cuenta bancaria.



El proceso se mantendrá de forma indefinida, sin fecha límite. No obstante, según el monto que se desee cambiar, las entidades financieras podrán solicitar llenar un formulario, conforme a lo dispuesto por la Ley 8204, relacionada con la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.



Según el BCCR, ya se ha retirado de circulación el 94% de estos billetes, principalmente por el desgaste que dificulta identificar sus medidas de seguridad.