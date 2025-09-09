Varios distritos de la GAM no tendrán agua este miércoles

Este miércoles 10 de setiembre, distintos cantones de la Gran Área Metropolitana tendrán suspendido el servicio de agua potable, debido a trabajos de mantenimiento que realizará el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La información fue confirmada por el subgerente de la GAM, Alejandro Calderón.

Los trabajos se estarán realizando en el tanque de La Uruca, del sistema La Valencia, por lo que distritos como La Uruca, Pavas, Hatillo, San Sebastián y zonas alrededor del cantón de Tibás podrían verse afectados, según indicó Calderón.

“Por eso, desde el AyA pedimos a todas las personas almacenar únicamente el agua necesaria para las necesidades básicas, como alimentación, aseo e higiene. “Estos trabajos son necesarios para garantizar un mejor servicio de agua potable para miles de familias del sur de San José”, afirmó subgerente del AyA en la GAM.

El vocero afirmó que, por medio de las redes sociales de la institución, estarán informando los avances que ocurran con relación a este trabajo de mantenimiento.