“Van a la montaña, ven un felino bebé y se lo llevan pensando que es un gato doméstico”

Marta Cordero, veterinaria del Centro de Rescate y Santuario Las Pumas de Cañas, Guanacaste, cuenta que muchas veces atienden felinos bebés que las personas recogen en las montañas o charrales, pensando que son gatos domésticos.



Explica que el daño que le causan a la fauna silvestre del país es muy grave porque están sacando a una cría de su hábitat natural, donde los animales se alimentan y aprenden a subsistir.

“La gente se va a andar a la montaña o charrales, cuando se topan con una cría de manigordo o yaguarandí los ven muy bonitos y creen que es un gato doméstico, por eso los recogen y se los llevan para la casa porque sienten que están solos, que ahí es muy peligroso y creen que las montañas no son para los bebés, pero más bien ellos nacen ahí porque son silvestres”, dijo Cordero.

Video de una cría de manigordo:





Para la veterinaria, esta acción es lamentable porque separan a una cría de su madre.

“La madre, probablemente, anda cazando; por eso los deja solos o talvez huyó al sentir la presencia humana y no pudo esconder la cría. Las personas, en su afán de rescatarlos, terminan llevándose un animal que no debió salir de su hábitat, a un centro de rescate porque se dan cuenta que no pueden cuidarlos”, comenta Cordero.