Valoran demoler icónico edificio del ICE en Sabana Norte

El edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Jorge Manuel Dengo, ubicado en Sabana Norte, podría llegar a ser demolido. ​​Esa es una de las posibilidades que contempla la institución, según confirmó el presidente ejecutivo, Marco Acuña (ver video adjunto de Telenoticias).​​

El edificio tiene 54 años de construido y, según el jerarca, existen dos informes técnicos que indican que no presenta la fortaleza estructural necesaria para que el personal trabaje ahí de manera segura.

Esto, precisamente, fue lo que motivó que se tuviera que desocupar y que hoy los colaboradores que laboraban ahí estén ubicados en el edificio de Sabana Sur.



El destino de ese inmueble podría ser mantenerlo como está, remodelarlo o incluso eliminarlo.



De acuerdo con el presidente ejecutivo, un edificio nuevo tendría un costo importante que él preferiría invertir en proyectos eléctricos.

Acuña indicó que valoran posibles obras que se podrían realizar en el terreno donde actualmente se ubica el edificio.

"Esa ubicación puede ser interesante para otros usos, que tambien los estamos considerando. Puede ser inluso un área como complemento para el Estadio Nacional, un área comercial, etc.", indicó Acuña.

Por su parte, el presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad dijo que les toma por sorpresa la noticia de que pueda llegar a existir una demolición del icónico edificio.



"Me parece una decisión que no se puede tomar a la ligera. El edificio del ICE es un edificio histórico que representa el Estado social de derecho y el modelo eléctrico solidario.​



"Esperamos que don Marco Acuña haga esa consulta y nos comunique debidamente, y justifique esa decisión si la van a tomar antes de hacerlo", señaló.



La decisión sobre el futuro del edificio se tomará durante este mes de junio, una vez que la institución concluya el análisis de las distintas alternativas que tiene sobre la mesa.