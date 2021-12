"Valiente hasta su última guardia": así recuerdan a policía asesinado en Heredia

Este miércoles, sin imaginarlo, Juan Rodolfo Chavarría Paniagua "hizo su última guardia". El oficial de 61 años, a quien le faltaba solo uno para pensionarse, fue asesinado al frustrar un asalto en Santa Bárbara de Heredia.



Según Randall Segura, familiar del policía caído en el cumplimiento de su labor, él deja una esposa, dos hijos y dos nietas.

"Era una persona bastante trabajadora, tranquila, servicial con los vecinos, buen padre, buen esposo... Lamentamos que muriera de esa manera", comentó Segura.





Además, el fallecido se preocupaba por el bienestar del cantón y de los habitantes.

Por eso, el 1° de diciembre de 1994 empezó a trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí cumplió 27 años como policía y, hasta su última guardia, estuvo destacado en la Delegación Policial de Santa Bárbara, Heredia.

Cuando Daniel Calderón, actual director de la Fuerza Pública, era jefe regional de Heredia conoció a Rodolfo Chavarría Paniagua en la zona de Vara Blanca y Los Cartagos, parte alta de la provincia.

"Una de sus características más importantes era la cercanía con la gente, que es algo que caracteriza mucho al policía nuestro de la zona rural: que tiene mucha relación con la comunidad, que todo el mundo lo conoce, le tienen confianza… Él estuvo muchos años ahí, mientras yo estaba como director regional en Heredia. Le faltaba un año para pensionarse. Es muy triste que, después de tantos años y estando tan cerca de poder ir a descansar y a estar con la familia, pase esto. El riesgo está presente hasta el último día", expresó Calderón.

Murió cumpliendo su misión

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se presentaron este miércoles pasadas las 8 p. m. en Santa Bárbara de Heredia, cuando cuatro hombres entraron a un supermercado portando armas de fuego para cometer un asalto.

Cuando estaban despojando de sus pertenencias a los dependientes y clientes, una tercera persona dio aviso a la Fuerza Pública.

"Llegó la patrulla y se bajó el ahora fallecido y cuando ingresó al supermercado para repeler el asalto, uno de los sospechosos le dispara y lo impacta en la cabeza, murió en el lugar", señaló el vocero de la Policía Judicial.

"Sobre el hecho de ayer, yo lo que rescataría, que me lo han hecho ver varias personas, es que ellos fueron muy valientes porque se dan cuenta de lo que está pasando, saben que adentro hay gente armada y van de frente: se enfrentan con ellos y, al final, los logran reducir. Lamentablemente, le tocó a Chavarría recibir ese disparo que fue fatal, aunque él intentó cubrirse, pero el ángulo del disparo sí fue mortal", agregó Daniel Calderón.

Lea también Sucesos Oficial de Fuerza Pública muere tras frustrar asalto en Heredia Un supuesto delincuente se encuentra herido de gravedad y hay dos sospechosos más detenidos tras la balacera.

Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), esta es la lista de oficiales fallecidos en el cumplimiento del deber en los últimos 11 años:

​ 2021 : 5

2020 : 1

2019 : 0

2018: 1

2017: 4

2016: 4

2015 : 0

2014 : 1

2013: 2

2012: 0

2011: 1

"Hay una frase que dicen los oficiales, 'el policía no sabe cuándo va a hacer su última guardia' y, este miércoles, le tocó a Chavarría hacer su última guardia. Nadie sabía, él se despidió en su casa, en la mañana, de su esposa y su hijo, ellos nunca esperaron que no regresara. Su hijo me dijo ayer ‘coronel, hagan todo lo posible porque esta gente no salga, yo sé que a mí nada me va a devolver a mi papá, pero que por favor este caso no se quede así, que se haga justicia’.

"Con él asumimos el compromiso de detener a las personas que están en fuga, que son al menos dos, vamos a hacer todo lo posible por capturarlos. Yo espero que la Policía Judicial, que estuvo ayer, también nos respalde, hay bastantes herramientas para llegar rápido a estas personas", concluyó el jefe policial.