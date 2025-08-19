Vacaciones en Brasil se convierten en pesadilla para dos ticos

Lo que comenzó como un viaje de celebración, terminó en una experiencia angustiante para Angie y Mauricio, una pareja costarricense que se encuentra varada en Río de Janeiro, en Brasil (vea video adjunto de Telenoticias).

Ambos salieron de Costa Rica con la ilusión de conocer un nuevo destino y celebrar la culminación de su casa. Sin embargo, tan solo horas después de su llegada al gigante sudamericano, la pesadilla comenzó.

Mauricio fue ingresado al hospital más cercano, donde tras varios estudios se le diagnosticó pancreatitis aguda. El centro médico era privado, y permanecer allí les costaría $18.000 por tres días de hospitalización, por lo que tuvieron que trasladarse al Hospital Municipal Miguel Couto.

Una vez en el hospital público, el idioma se convirtió en otro obstáculo. Según relató Angie, vecina de Heredia, la atención en el centro médico ha sido complicada y la situación se ha vuelto cada vez más difícil.

La pareja tenía previsto regresar al territorio nacional el 17 de agosto pasado, pero Mauricio continúa hospitalizado y a la espera de nuevos estudios. Por ahora, la única ayuda que han recibido de la Embajada de Costa Rica en Brasil ha sido un traductor.

Ambos esperan volver pronto a casa, donde los espera su hijo de 4 años de edad.

Sobre el caso, este medio mantiene en trámite una consulta ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC).

