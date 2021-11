Usuarios reclaman que Grito Latino los "estafó" en concierto que nunca se hizo

Muchos usuarios en redes sociales y personas que han escrito a este medio, denuncian que la productora Grito Latino los estafó porque les cobró las entradas a un concierto que nunca se hizo y no se les devolvió el dinero.

Se trata del concierto Urbania, que estaba previsto para el sábado 2 de mayo de 2020, en El Tajo del Parque Diversiones. A este show iban a asistir artistas reconocidos como Rauw Alejandro y Myke Towers.

Los usuarios que denuncian la situación prefirieron no ser identificados. Uno de ellos habló con esta redacción: “Soy uno de los afectados, meses atrás estuve comunicándome con la empresa. Yo tengo cuatro entradas y cada una equivale a ₡40.000”.

Esta persona también dijo que “de parte de ellos la única respuesta que obtuve fue el pasado 16 de marzo y decía: 'Debes esperar al 30 de marzo, que es cuando harán el comunicado'. Después escribí incontables veces y solo ignoraron los mensajes, digo ignorar porque sí los leyeron. Al día de hoy, sigo sin una respuesta y no veo ningún comunicado respecto a lo que va a suceder con el concierto o el reembolso del dinero por estas entradas”.

Otra usuaria también dice haber comprado cuatro entradas, gastó un total de ₡160.000 y dijo: “soy una de las afectadas, yo tengo cuatro entradas de ₡40.000, desde hace mucho tiempo he tratado de comunicarme con la empresa para que me den algún tipo de solución y nadie me da respuesta e ignoran mis mensajes”.

Se consultó con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en la Dirección de Apoyo al Consumidor si se han presentado denuncias formales sobre este caso, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Y ¿qué dice Grito Latino?

Luis Arias, CEO de Grito Latino, indicó que antes del 8 de diciembre van a emitir un comunicado de prensa en el cual se van a dar todas las instrucciones para los usuarios y se explicará lo sucedido.

Arias aseguró que la situación cambiará para este 2021, porque en el 2020 Rauw Alejandro y Myke Towers tenían éxito, pero este año sus carreras han tenido un auge impresionante y esto afecta de sobremanera el precio que cobran para presentarse en un show.

“Son artistas que crecieron muchísimo durante la pandemia, artistas de reggaetón que tuvieron un crecimiento abrupto y esto afecta el costo. O sea, todo varió y todo cambió”, declaró. Agregó que “hay cosas pendientes con los artistas y con los managers. Ellos tienen cosas pendientes de conciertos con nosotros y pues ha sido todo un tema. Sin embargo, nosotros el festival lo vamos a hacer, el festival sí se va a dar”

El CEO finalizó manifestando que los usuarios deberán de estar atentos porque el 8 de diciembre lanzarán un comunicado ampliando.