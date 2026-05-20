Usuarios podrán hacer prueba práctica de manejo sin cita: vea dónde y cuándo
El anuncio se hizo en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.
Los aspirantes a conductores podrán hacer la prueba práctica de manejo sin sacar una cita.
Este miércoles se anunció una jornada de evaluaciones en el Estadio Nacional, en la Sabana, San José, el próximo 17 de junio.
En la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, se dio a conocer que ese día se harán exámenes para carro y moto sin necesidad de tramitarlos con antelación.
El horario de atención será de 2 p. m. a 10 p. m.
Las autoridades no brindaron mayores detalles.