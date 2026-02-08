Usuarios de Lumaca: “Pareciera que los buses pasan más varados que en servicio”

Los usuarios de los buses de Lumaca, empresa que brinda el servicio entre Cartago y San José, reportan molestias por lo que, aseguran, es un pésimo servicio. Así lo dejan ver las redes sociales cuando una unidad se vara y tiene que hacer trasbordo; también indican que, a veces, esperan 40 minutos o más por el transporte.

Tras la consulta de Teletica.com, en la compañía se defendieron e indicaron que “cada unidad sale a hacer el recorrido en excelentes condiciones”.

Dos hermanos que viajan constantemente por la ruta conversaron con este medio, e indicaron que están cansados de esta situación.

“Es inaudito, ya son varias veces que los buses se varan y tenemos que hacer trasbordo, ya perdí una cita médica esperando la otra unidad para poder subirnos porque el bus se varó, esto es cosa de todas las semanas, no les dan mantenimiento a las unidades o no sé qué pasa”, comentó Laura Araya, vecina de Ochomogo.



Por su parte, Glen Araya, aseguró que esto le ha traído problemas en su trabajo: “Ya van dos veces que llego tarde al trabajo porque el bus se varó y tuvimos que hacer trasbordo; además, he tenido que esperar hasta 40 minutos por una unidad, y uno pone la queja y nada, todo sigue igual. Pareciera que los buses pasan más varados que en servicio”.

Los comentarios en redes sociales también dejan ver la molestia de los usuarios. Axel Ariel Orozco afirmó: “Qué mal servicio de Lumaca: por la mañana, grandes filas de personas esperando el servicio para San José y, por la tarde, de regreso a Cartago, es peor, hasta cuándo, si no quieren dar el servicio que avisen”.



“Lumaca siendo Lumaca. Pésimo servicio, pésima atención a las quejas o reclamos porque después de dos reclamos justificados te dejan de responder. Hoy (23 enero), un bus hacia el Parque Industrial echando fuego y peor aún, que el extintor del chofer no esté recargado. Ojalá tomen un poco de conciencia con su servicio, puesto que los que lo usamos merecemos algo de respeto”, posteó.

Unidades con problemas

Tras una rápida revisión en redes sociales, este medio encontró algunas de las situaciones que exponen los usuarios.

El 23 de enero del presente año, una unidad tuvo un conato de incendio, los pasajeros tuvieron que bajar y el chofer usó el extintor que, como se aprecia en el video, al parecer estaba descargado.





El 28 de enero, dos buses estaban varados en la carretera Florencio del Castillo.











El 23 de diciembre de 2025, Cartago Informa reportó una unidad varada en la nueva rotonda a Taras.

El 2 de agosto de 2025, una unidad también estaba dañada en la Florencio del Castillo.





El 26 de marzo de 2025, un joven denunció que una de las ventanas le estalló en su asiento y recibió varios cortes en sus brazos.







6 de marzo de 2025: un autobús de Lumaca estaba varado a un costado de la Municipalidad de Curridabat.







El 14 de noviembre de 2024, un bus alzó en llamas el sector de San Nicolás, Ochomogo, por Recope.



Otra unidad varada el 4 de noviembre de 2024.







El 8 de noviembre de 2024, otra unidad se incendió en San Nicolás, Ochomogo.

Lumaca se defiende

Luego de varias consultas emitidas por Teletica.com, la compañía contestó y aseguró que siempre se “ejecuta un plan de mantenimiento continuo, de manera que cada unidad sale a hacer su recorrido en excelentes condiciones. Asimismo, contamos con una programación de revisiones periódicas que procuran mantener las unidades en óptimo funcionamiento”.

Tras la pregunta de por qué los usuarios reportan que las unidades se varan constantemente, indicaron:

“La naturaleza de la operación de Lumaca, que es de alta demanda, y las características del recorrido, generan nos exponen a este tipo de situaciones, pero en el momento en que eventualmente esto sucede, nuestro tiempo de atención y capacidad de respuesta es eficaz, pues tenemos un equipo que se apresura a resolver la situación de los usuarios en el momento”.



Sobre los largos tiempos de espera que los pasajeros denuncian, en los que deben esperar por una unidad, especialmente en horas pico, la compañía dijo que esto es falso.

“Los tiempos de espera se han reducido. Es falso que existan tiempos de espera de una hora, a menos que circunstancias excepcionales como el cierre de carretera o bien algún incidente en la ruta por parte de terceros, lo cual ya se sale de nuestro control. Por todas las personas usuarias, es sabido que las ampliaciones en la Ruta 2 han generado una seria afectación en la circulación de esta importante vía nacional”, afirmaron.



Accidente grave en investigación

El pasado 28 de enero, una unidad de Lumaca se vio involucrada en un grave accidente que dejó un hombre fallecido. Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se presume que la unidad se quedó sin frenos, esto provocó que chocara contra cinco carros, uno de ellos un camión donde viajaba un hombre que salió expulsado y murió al instante.

Tras la consulta al respecto, en la empresa dijeron: “Cómo se ha explicado con amplitud, la empresa está a la espera de las investigaciones correspondientes y al darse un lamentable fallecimiento, por estar el tema judicializado, por ahora evitamos hacer comentarios al respecto”.

¿Qué dice el CTP?

Consultados al respecto, en el Consejo de Transporte Público (CTP) explicaron que están investigando las causas del accidente antes de emitir algún criterio o sanción contra la compañía.

“Nuestros técnicos realizan un análisis de las circunstancias en las que se produjo el accidente. Esto con el fin de rendir el informe técnico respectivo, que permita determinar lo que en derecho corresponda. Adicionalmente, en una verificación previa se determinó que la unidad se encontraba al día con la documentación necesaria para circular, entre ellas, seguro e inspección técnica vehicular”, señalaron.



﻿Inspecciones previas a Lumaca

En el caso específico de Lumaca, el CTP confirmó que durante el año anterior se realizaron diversas inspecciones y seguimientos, a raíz de una serie de denuncias presentadas por personas usuarias.

Como resultado de estas inspecciones, el CTP explicó que elaboraron tres informes técnicos, los cuales fueron conocidos por la Junta Directiva del Consejo. El último de estos informes fue analizado en noviembre pasado, cuando la Junta Directiva instruyó al área técnica a dar seguimiento a las observaciones señaladas en un plazo de tres meses.

Además, en este año generaron un nuevo informe técnico a raíz del accidente ocurrido recientemente, “el cual forma parte de las actuaciones administrativas que están siendo elevadas nuevamente al conocimiento de la Junta Directiva”.

Registro de denuncias

El CTP explicó que lleva un registro formal de denuncias presentadas por los usuarios a través de sus canales institucionales. Cada denuncia abre un expediente administrativo que se tramita conforme al procedimiento establecido.

En el presente año se han registrado cinco denuncias contra Lumaca, de las cuales las tres más recientes se encuentran en estado “notificado”, aún dentro del plazo correspondiente.

Lo más denunciado: mal estado de la unidad, abandono, incumplimiento de paradas y maltrato al usuario.



“La institución ha fortalecido recientemente su sistema de inconformidades e incorporó una nueva tipificación denominada ‘unidades accidentadas’, lo que permitirá un mejor seguimiento y control de este tipo de eventos”, acotaron.



El CTP hizo un llamado a los usuarios de Lumaca y de cualquier servicio de autobuses del país para que, en caso de tener alguna inconformidad con el servicio, presenten denuncias mediante la página web o de forma presencial en las oficinas del CTP, donde se les colaborará con el llenado del formulario en línea. El enlace es: https://www.ctp.go.cr/inconformidades.

