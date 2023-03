Usuario denuncia que chofer de bus Cañas-San José cobra casi el doble en pasaje

“Pedimos disculpas del caso de la unidad placas 1535, el actual compañero es nuevo en la empresa, no es justificación, pero es muy posible que debido a esta situación él aún no maneja muy al dedillo, lo que es el cuadro tarifario, por lo que personalmente me voy a dar a la tarea de hablar con el compañero y hacerle ver el error que cometió para que no se vuelva a repetir”, aclaró Miguel Solís Badilla, administrador de la compañía.