Uso de fármacos para adelgazar crece en Costa Rica

El consumo de medicamentos y productos para bajar de peso ha aumentado en Costa Rica, generando preocupación entre profesionales de la salud.

El Colegio de Farmacéuticos advierte que el uso indiscriminado de estas sustancias, sin evaluación médica, puede provocar efectos adversos que van desde problemas digestivos hasta complicaciones cardiovasculares.

La alerta surge en un contexto donde la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales desafíos de salud pública.

Según el Atlas Mundial de la Obesidad, cerca del 70 % de los adultos costarricenses presenta exceso de peso y un 34 % vive con obesidad, cifras que presionan al sistema sanitario.

Informes nacionales señalan que seis de cada diez adultos y más de un tercio de los niños tienen sobrepeso u obesidad.

Esta tendencia creciente se relaciona con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, lo que incrementa la urgencia de medidas preventivas y educativas.

Ante esta situación, muchas personas recurren a productos para adelgazar buscando soluciones rápidas. Sin embargo, especialistas insisten en que estos tratamientos no deben utilizarse sin acompañamiento profesional, ya que su efectividad y seguridad dependen del estado de salud, el índice de masa corporal y la presencia de otras enfermedades.

El Colegio de Farmacéuticos subraya que algunos medicamentos están aprobados para tratar la obesidad, pero requieren supervisión médica y cambios en hábitos de vida.

“No son soluciones milagrosas y su uso sin control puede tener consecuencias graves”, señaló el doctor Larry Ramírez, vocero de la institución, quien llamó a la población a informarse y consultar siempre con profesionales.