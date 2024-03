Uso de ₡10 millones para comprar proyectores desata polémica y motiva cierre de colegio

“Compran estos proyectores y uno no ha llegado. Aquí tenemos chicos con discapacidad, las aceras están fatal, los baños también, no se le da mantenimiento al centro educativo y la administración dice que no tienen fondos, entonces, ¿cómo compraron los proyectores? Lo peor es que no fue una petición, y no han presentado documentos de qué hacen con el dinero del colegio, ni facturas que respalden las compras de los proyectores”, añadió.