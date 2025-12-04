Urgente llamado: Hospital San Juan de Dios necesita donadores de sangre

El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios emitió este miércoles un llamado urgente a la población para donar sangre de los tipos O positivo y O negativo, debido a que la disponibilidad actual es insuficiente para atender a los pacientes que requieren transfusiones.

De acuerdo con la información suministrada por el centro médico, cada donación puede salvar hasta cuatro vidas, por lo que se insiste en la importancia de que más personas se acerquen a colaborar.

Para una mejor organización y atención, el hospital solicita que quienes deseen donar gestionen su cita previamente antes de presentarse al Banco de Sangre.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.