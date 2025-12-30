Urgen donantes: Bancos de Sangre piden a los ciudadanos colaborar en época de vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, los bancos de sangre enfrentan una baja significativa en la cantidad de donantes, una situación que preocupa a las autoridades de salud ante el aumento de emergencias médicas. En centros como el Hospital México, el llamado es claro: se necesita el apoyo constante de la ciudadanía para garantizar el abastecimiento de sangre y sus componentes.

El Banco de Sangre del Hospital México requiere entre 30 y 40 donantes diarios para operar sin contratiempos y responder oportunamente ante cirugías, accidentes y tratamientos que dependen de este recurso vital. Sin embargo, durante épocas festivas y de descanso, la afluencia de personas solidarias suele disminuir considerablemente (ver video adjunto en la portada).

“Donar es donar vida”, recalcan los médicos del centro hospitalario, quienes insisten en que un solo donante puede ayudar a salvar varias vidas. El llamado se extiende especialmente en temporadas vacacionales, cuando históricamente se registra una baja en las donaciones.

Deyver Chacón Alfaro, vecino de San Carlos, es uno de los ciudadanos que acudió al Hospital México para donar sangre. Según relató, muchas personas desconocen que el proceso es sencillo y que su aporte puede marcar la diferencia para pacientes en condición crítica. “Uno podría venir a ayudar sin saber a quién, pero sabiendo que sí va a servir”, expresó.

Las autoridades recordaron que para donar sangre en el Hospital México no es necesario sacar cita previa; únicamente se requiere cita en el caso de donación de plaquetas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2242-6666.

Entre los requisitos para donar se encuentran: ser mayor de edad, pesar más de 52 kilos, no haber ingerido alcohol recientemente, no estar embarazada y encontrarse en buen estado de salud.

Los bancos de sangre reiteran el llamado a la solidaridad y a convertir la donación en un hábito, especialmente en épocas en las que la demanda se mantiene, pero la colaboración ciudadana disminuye.