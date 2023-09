"Uno nunca termina de acostumbrarse al dolor humano”, dice rescatista que atendió tragedia en Cambronero

Lea también Sucesos Tragedia en Cambronero: búsqueda finaliza con nueve fallecidos y 34 personas atendidas El OIJ solo ha identificado a uno de los fallecidos.

Otra parte muy complicada de la operación fue la recuperación de los cuerpos: “Genera mucho dolor humano, porque ya estás tocando las fibras más sensibles de las personas, que es gente fallecida”, comentó Leiva.El rescatista explicó que los cuerpos de las víctimas se encontraban distribuidos a más de 300 metros del bus, lo cual también plasmó una escena impactante, no solo por la larga distancia, sino también porque el terreno era “muy difícil”.Luis Carlos Araya, rescatista de la Cruz Roja de Alajuela, también participó en la recuperación de cuerpos y reiteró que la escena era inquietante, especialmente porEl miembro de la Cruz Roja alajuelense recalcó, no obstante, debían seguir trabajando “dar alivio a cada familia costarricense” y que estas pudieran dar “santa sepultura” a sus seres queridos.Además, Araya indicó que encontrar los cuerpos también era una situación dolorosa:Para cerrar la operación era necesario mover el autobús para asegurarse de que no hubieran más cuerpos bajo el bus, además de rastrear en lo más profundo del precipicio y zonas aledañas.En esta etapa participó Álvaro Mora, de la Sección de Operaciones de la Cruz Roja de Alajuela, quién señalóque en ese momento estaba fresca, lo que despertó la sospecha de que podría haber una víctima más allí, pero lograron verificar que ese no era el caso.Mora aseguró que en esta fase generaba tensión trabajar en una zona que todavía se mantenía “inestable”, por el clima, porque todavía bajaba caudal y había mucha tierra suelta.Además, el cruzrojista expresó que atender este evento lo marcó, al menos por un tiempo, al pensar en las familias que no volverían a estar con sus seres queridos.El socorrista agregó que poder poner el punto final a las labores significó “una satisfacción personal” ya que pese al cansancio, la sed y el frío que pasaron, “es muy gratificante saber que ya no hay ninguna persona afectada y que logramos sacar a las personas fallecidas, que todos los compañeros estén intactos ya por haber finalizado el trabajo”.