Uno de cada tres ticos abandona medicamentos antes de terminar tratamiento

"Es ahí donde nos arrojan estas inquietudes y ese llamado que tenemos que hacer en la población. ¿Por qué? Porque si no sigo el tratamiento, puedo generar complicaciones, no solo en mi enfermedad, sino también en la resistencia de los medicamentos hacia la enfermedad que se me está tratando", subrayó la médica.

"El paciente debe usar adecuadamente los medicamentos y de esta manera evitar consecuencias negativas, como efectos secundarios, por ejemplo, cuando tomo el medicamento y no tengo el cuidado y tal vez me lo tomo y me indicaron que no debo tomarlo con cierto alimento, que eso puede potenciar la aparición de efectos adversos. Adicionalmente, si no conozco los medicamentos que tomo y me mandan uno nuevo, que interacciona con alguno de los que yo tomaba, entonces puede bajar o potenciar el efecto del que ya tomaba. Todo esto puede generar efectos no deseados o mitigar la eficacia del medicamento", enfatizó la farmacéutica Paola Morales.