Universitarios se gradúan sin herramientas para emprender, revela estudio del Conare

Una investigación del Consejo Nacional de Rectores (Conare) reveló que, aunque nueve de cada diez graduados universitarios logran insertarse en el mercado laboral , muchos profesionales egresan con pocas competencias para emprender y crear negocios propios .

El estudio, que entrevistó a 14.000 graduados de universidades públicas y privadas, señala que las instituciones de educación superior reconocen el desafío de fortalecer habilidades relacionadas con la gestión empresarial y la innovación (ver video adjunto en la portada).

Además, el informe destacó la importancia de la movilidad social mediante la educación, al evidenciar que siete de cada diez graduados son la primera generación de sus familias en alcanzar estudios superiores.