Universidades privadas piden revisar examen de Colegio de Abogados tras reprobación masiva

La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) solicitó una "revisión técnica" de la prueba de incorporación profesional aplicada por el Colegio de Abogados, tras la reprobación masiva que se registró en la última prueba, en abril pasado.

En un pronunciamiento, divulgado la noche del miércoles, la asociación indicó que el porcentaje de aprobación reportado (1,2%) resulta "llamativo y plantea interrogantes" que, a su criterio, ameritan un "análisis técnico riguroso y objetivo".

Las casas de enseñanza privada señalaron que, en evaluaciones de alta relevancia profesional, es necesario examinar resultados con cautela y considerar tanto el desempeño de los aspirantes como las características del instrumento utilizado.

"Desde la perspectiva de la evaluación educativa, una única prueba no constituye por sí sola un indicador suficiente para emitir conclusiones definitivas sobre la calidad de la formación profesional recibida por los graduados de las distintas instituciones de educación superior. "La interpretación de los resultados requiere considerar múltiples factores relacionados con el diseño, validación, aplicación y análisis de la prueba", puntualiza el pronunciamiento.

De ahí que la asociación sostenga la necesidad de esa "revisión técnica", con el objetivo de comprender adecuadamente los resultados obtenidos y "fortalecer la confianza pública" en los mecanismos de evaluación profesional.

Además, la UNIRE propone abrir espacios de diálogo entre el colegio profesional, los centros de estudios superiores y especialistas en evaluación educativa para analizar los resultados, intercambiar criterios técnicos y valorar posibles mejoras para futuras aplicaciones de la prueba.

Por su parte, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofreció al Colegio de Abogados un equipo interdisciplinario de especialistas en estadística, medición y evaluación educativa para colaborar en eventuales valoraciones, auditorías técnicas o procesos de acompañamiento.

La casa de enseñanza más importante de Centroamérica —única del Estado que ofrece Derecho— evitó referirse sobre el desempeño de sus egresados, pues adujo que no cuenta con información sobre cuántos aplicaron en abril; sin embargo, la institución educativa dio un espaldarazo a los "procesos gremiales" dirigidos a garantizar la calidad y la excelencia en el ejercicio profesional.

Hasta ahora, únicamente se conoce que de los 13 aspirantes que pasaron la prueba y lograron su incorporación, 7 son de la Universidad de Costa Rica, 3 de la Escuela Libre de Derecho, 1 de la Universidad Hispanoamericana, 1 de la Universidad Fidélitas y 1 de la Universidad La Salle.

Si bien el presidente del colegio profesional, Miguel Arias, anunció que se hará una "profunda reflexión" ante los "preocupantes" resultados y que se sostendrán reuniones con las universidades, también fue enfático en que el examen estaba diseñado para que lo aprobaran personas que habían superado cinco años de preparación universitaria.