United Airlines tendrá vuelo directo entre Washington D.C. y Guanacaste

Periodista: Paola Zamora.

United Airlines anunció la incorporación de un nuevo vuelo directo entre Washington D. C. y Guanacaste. La ruta entrará en operaciones el 17 de diciembre y funcionará con frecuencia diaria durante la temporada alta.

El servicio saldrá del aeropuerto Washington-Dulles y llegará al aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia. La nueva operación se sumará a los vuelos que United Airlines ya ofrece entre San José y Washington (ver video adjunto en la portada).

Además, la compañía ampliará así las opciones de viaje entre Costa Rica y Estados Unidos.

“Nos complace anunciar la llegada del primer vuelo directo entre el aeropuerto de Guanacaste y Washington D.C. Un vuelo que beneficiará a los habitantes de Washington, Virginia y Maryland, y aprovechará la amplia red de conectividad de United en el noreste de los Estados Unido”, explicó Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Además, las autoridades del aeropuerto de Guanacaste señalaron que esta nueva ruta fortalecerá la conectividad internacional del destino. También indicaron que contribuirá al crecimiento de la actividad turística en la región.