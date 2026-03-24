Unión Sindical de CCSS convoca a huelga para exigir mejora salarial

La Unión Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) convocaron a una huelga para el próximo miércoles, después de más de dos años de negociaciones en busca de un ajuste salarial.

Esta medida de presión fue anunciada la mañana de este martes en conferencia de prensa y conllevó la activación inmediata de un plan de contingencia por parte de la institución administradora de los servicios públicos de salud.

De acuerdo con la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, la idea es que los funcionarios participen de una concentración en las afueras de las oficinas centrales de la entidad autónoma, en San José.

Se espera que el movimiento inicie a eso de las 9:00 a. m., una hora antes de que se lleve a cabo una reunión con las autoridades —no se indicaron cuáles— de la Caja.

"Nos vimos obligados a tomar una medida que no queríamos tomar. Hemos esperado por muchísimo tiempo una respuesta. Pero ante esta situación, mañana se estarán suspendiendo muchísimos servicios que no son esenciales. Todo lo que tiene que ver con encamados, con servicios que tienen que darse a los pacientes oncológicos y eso que no se estarán viendo perjudicados, pero sí lo que es Consulta Externa y algunos servicios de alimentación", explicó la dirigente.

Específicamente, con la manifestación se busca un incremento en las remuneraciones de cerca del 10%﻿, equivalente al aumento por concepto de costo de la vida calculado del 2020 a la fecha.

Valga recordar que, desde entonces, los servidores públicos han tenido sus salarios congelados, aunque el Gobierno de la República anunció una mejora para este año.

"Hemos dicho que ¢10.000 es absolutamente insuficiente. Son 300 diarios cuando tenemos seis años congelados. Lo que hemos dicho es que por lo menos el costo de vida ha sido de más del 10%, ha estado en ese orden", indicó Rodríguez.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintraf), Ricardo Solano, calificó el incremento concedido de "miserable" y abogó porque se haga un ajuste "acorde a la situación económica" de los funcionarios.



Asimismo, el dirigente llamó al cumplimiento del voto 2025-8201 de la Sala Constitucional sobre anualidades, en cual asegura que la Caja se ha negado a reconocerlo.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Empleados y subcoordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), Luis Chavarría, invitó a los empleados a sumarse al movimiento para protestar por el ambiente laboral "hostil" creado en los últimos años, con situaciones como las enumeradas, así como con la puesta en funcionamiento del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), entre otros.

El vocero enfatizó en que, quienes se sumen al movimiento, deben velar por el funcionamiento básico de aquellos servicios considerados como esenciales.

Respuesta inmediata

Casi en simultáneo, la Caja de Seguro Social informó sobre la activación de planes de contingencia para hospitales, áreas de salud, equipos básicos de atención integral en salud (ebáis), áreas administrativas y otras unidades en todo el país.

La directora de Red de Servicios de Salud de la institución, Karla Solano, explicó que se cuenta con los protocolos necesarios para procurar la continuidad en la atención de los servicios.

"Nuestra responsabilidad como institución es velar por la seguridad social del país y seguiremos trabajando para garantizar su cumplimiento. Por esta razón, hacemos un llamado a todas las personas usuarias para que se presenten a sus citas, procedimientos o cirugías programadas", señaló la vocera.

Como parte del proceso de preparación, se activó además el Centro Coordinador de Operaciones (CCO) del nivel central, así como los regionales y locales, para el desarrollo de actividades de planificación ante la huelga.

Según el director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), doctor Mario Vílchez Madrigal, dentro de las fases de preparación y planificación institucional que se han gestionado con la debida antelación, destacan:

Activación de protocolos en el almacén general para mantener la cadena de suministros, especialmente medicamentos y equipos médicos.

Aseguramiento de la operatividad de las líneas vitales del sistema de suministros, como medicamentos.

Accionamiento de planes de contingencia de compras externas a proveedores para la alimentación de pacientes o la atención de la demanda de ropa hospitalaria.

La entidad insistió en su llamado a los usuarios para que asistan a las citas que tengan programadas para el miércoles.

Asimismo, señaló que, en caso de alguna cancelación, los establecimientos de salud realizarán las acciones necesarias para su pronta reprogramación.