Uniforme naranja, aislamiento total y sin visitas: así vivirá alias "Diablo" en La Reforma

Bajo un régimen de máxima seguridad, aislamiento permanente y estrictas medidas de vigilancia, Alejandro Arias Monge, conocido como alias "El Diablo", ingresó este viernes al Centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela, donde permanecerá recluido junto a Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", tras ser capturado en un intenso operarivo por parte de las autoridades judiciales.



El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmó que ambos fueron recibidos en el centro penitenciario y detalló un protocolo de seguridad que contempla algunas de las medidas de contención más estrictas del sistema penitenciario nacional.



Según explicó, alias "Diablo" permanecerá recluido en una celda individual de máxima contención y aislamiento, bajo vigilancia permanente las 24 horas del día por parte de unidades tácticas especializadas. Además, toda interacción con personal penitenciario deberá ser grabada mediante cámaras corporales.

"Diablo" en cárcel La Reforma.

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"Deberá utilizar obligatoriamente el uniforme color anaranjado y el calzado suministrado por el Ministerio de Justicia y Paz. No podrá conservar pertenencias personales y únicamente tendrá acceso a artículos básicos de higiene proporcionados por la institución", dijo Aguilar.





Aguilar agregó que alias "Diablo" deberá permanecer dentro de su celda las 24 horas del día, sin acceso a patios ni tiempo al aire libre. Asimismo, en caso de requerir atención médica, esta será brindada dentro de la misma celda bajo estrictas medidas de seguridad.



El perímetro del Complejo Penitenciario Occidente permanecerá resguardado de forma permanente por la Fuerza Pública, mientras que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) realizará labores de inteligencia para detectar cualquier amenaza. Además, en las torres de vigilancia cercanas a la zona donde permanecerá recluido habrá personal de la Unidad Especial de Intervención (UEI).



El Ministerio de Justicia también anunció que se mantendrá un registro estricto de los funcionarios que tengan contacto con el privado de libertad, los oficiales destacados en el área de máxima seguridad deberán utilizar pasamontañas para resguardar su identidad y se propondrá al Poder Judicial que las audiencias se realicen de forma virtual para evitar traslados.



Como parte de las disposiciones extraordinarias, las autoridades suspendieron temporalmente las visitas generales en todo el Complejo Occidente, mientras evalúan las condiciones de seguridad.



Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que el Gobierno desplegó un operativo especial para reforzar la seguridad del centro penitenciario y prevenir cualquier incidente, con la participación de la Fuerza Pública, unidades especializadas y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Como parte de las restricciones, se prohíben las visitas familiares e íntimas, mientras que las reuniones con sus abogados solo podrán realizarse mediante locutorios y sin contacto físico.Aguilar agregó que alias "Diablo" deberá permanecer dentro de su celda las 24 horas del día, sin acceso a patios ni tiempo al aire libre. Asimismo, en caso de requerir atención médica, esta será brindada dentro de la misma celda bajo estrictas medidas de seguridad.El perímetro del Complejo Penitenciario Occidente permanecerá resguardado de forma permanente por la Fuerza Pública, mientras que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) realizará labores de inteligencia para detectar cualquier amenaza. Además, en las torres de vigilancia cercanas a la zona donde permanecerá recluido habrá personal de la Unidad Especial de Intervención (UEI).El Ministerio de Justicia también anunció que se mantendrá un registro estricto de los funcionarios que tengan contacto con el privado de libertad, los oficiales destacados en el área de máxima seguridad deberán utilizar pasamontañas para resguardar su identidad y se propondrá al Poder Judicial que las audiencias se realicen de forma virtual para evitar traslados.Como parte de las disposiciones extraordinarias, las autoridades suspendieron temporalmente las visitas generales en todo el Complejo Occidente, mientras evalúan las condiciones de seguridad.Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que el Gobierno desplegó un operativo especial para reforzar la seguridad del centro penitenciario y prevenir cualquier incidente, con la participación de la Fuerza Pública, unidades especializadas y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Arias Monge, era el narcotraficante más buscado del país. Estaba en fuga desde hace una década.