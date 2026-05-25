Unidad del Hospital San Juan de Dios seguirá cerrada por control de peligrosa bacteria

La Unidad Nacional de Quemados del Hospital San Juan de Dios permanecerá cerrada temporalmente por al menos tres o cuatro semanas más, como parte de las medidas preventivas aplicadas tras el brote de la bacteria Pseudomonas detectado entre pacientes internados.



Así lo confirmó el centro médico este lunes a Teletica.com, mediante una actualización oficial sobre la situación en el área especializada.



Según el reporte, los siete pacientes aislados dentro de la unidad se mantienen estables y reciben la atención médica correspondiente.



El hospital indicó que el cierre seguirá vigente mientras avanzan las labores de limpieza especializada, desinfección integral y monitoreo permanente dentro de la unidad.



La medida se implementó luego de que la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias detectara un aumento de casos positivos por Pseudomonas. Los contagios pasaron de tres a siete pacientes.



Al momento de identificar el brote, la Unidad Nacional de Quemados tenía 11 pacientes hospitalizados y una capacidad total de 16 camas.



Las autoridades médicas mantienen protocolos de aislamiento para pacientes positivos, vigilancia clínica continua y suspensión temporal de visitas en el área afectada.



Además, la Caja Costarricense de Seguro Social coordina con la Gerencia Médica el traslado de pacientes con quemaduras complejas hacia los hospitales Calderón Guardia y México durante el cierre temporal.



El Hospital San Juan de Dios aseguró que conserva capacidad para atender emergencias por quemaduras graves mediante espacios habilitados en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Especialistas han advertido que la bacteria Pseudomonas representa un riesgo elevado para personas con quemaduras severas debido a la pérdida de la barrera protectora de la piel. También señalaron que algunas cepas muestran resistencia importante a antibióticos.



