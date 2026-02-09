UNED advierte riesgos de prohibir redes sociales en menores sin correcto acompañamiento

Prohibir el uso de redes sociales en menores de edad sin ofrecer el debido acompañamiento no es la solución más saludable para atender esta sensible problemática de la era digital. Esa es la principal conclusión a la que llegó la Universidad Estatal a Distancia (UNED) sobre los riesgos que implica el uso temprano y sin supervisión de estas tecnologías en la niñez y adolescencia.

Marianela Viales Sosa, psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, explicó que las soluciones que diferentes países del mundo están tomando en esta materia podrían ser contraproducentes si no se acompañan de otras medidas integrales.

“La identidad infantil se construye principalmente a través del juego, la interacción directa con otras personas y la experiencia con el entorno, y no mediante la aprobación en un mundo digital”, dijo la experta tras indicar que el uso excesivo puede afectar el desarrollo de habilidades como la tolerancia, el autocontrol, el pensamiento crítico y el manejo de las emociones.

Por eso, Viales insiste en que prohibir sin acompañar no es la solución más saludable.

En su lugar, la experta pidió valorar temas como el acompañamiento activo de adultos tanto para supervisar como para dar el ejemplo en el uso de las redes sociales, así como promover espacios alternativos de socialización en áreas como juegos, deportes, arte y convivencia.

También propone incluir en programas escolares y comunitarios contenidos sobre pensamiento crítico, manejo de emociones y prevención de riesgos en entornos digitales y desarrollar una regulación con enfoque integral, con políticas educativas, campañas de sensibilización y herramientas tecnológicas de verificación seguras.

Recientemente, en España se aprobó una legislación que prohíbe a los menores de 16 años utilizar redes sociales, mientras que en Costa Rica ya se discute un proyecto de ley en el mismo sentido pero para los menores de 14 años.