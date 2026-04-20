Unafut solo utilizará 10 votos en elección de miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol
Aunque la Unafut cuenta con 12 votos, la decisión se toma tras la salida de Guanacasteca y Santos
Este martes se realiza la elección del director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. De cara a la votación, la Unafut cuenta con 12 votos, pero la liga actualmente tiene 10 equipos.
Ante esto, la Unafut tomó una decisión: “En Asamblea Extraordinaria celebrada hoy, se acordó hacer el uso exclusivo únicamente de los diez (10) votos correspondientes a los diez clubes afiliados a Unafut”.
El campo en el Comité Ejecutivo se lo disputan Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.
De acuerdo con los estatutos de la Fedefútbol, las ligas afiliadas al ente tienen derecho a participar en la elección, y así se distribuyen los votos de los otros participantes:
-Liga de Ascenso (Liasce): 7 delegados con derecho a un voto cada uno.
-Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa): 6 delegados con derecho a un voto cada uno.
-Liga de Fútbol Sala (Lifutsal): 2 delegados con derecho a un voto cada uno.
-Liga de Fútbol Playa (Lifupla): 2 delegados con derecho a un voto cada uno.
-Unión Femenina de Fútbol (Uniffut): 3 delegados con derecho a un voto cada uno.
La Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo a las 12:40 p. m. en el Proyecto Gol.