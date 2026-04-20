Unafut solo utilizará 10 votos en elección de miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

Este martes se realiza la elección del director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. De cara a la votación, la Unafut cuenta con 12 votos, pero la liga actualmente tiene 10 equipos.

Ante esto, la Unafut tomó una decisión: “En Asamblea Extraordinaria celebrada hoy, se acordó hacer el uso exclusivo únicamente de los diez (10) votos correspondientes a los diez clubes afiliados a Unafut”.

El campo en el Comité Ejecutivo se lo disputan Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.

De acuerdo con los estatutos de la Fedefútbol, las ligas afiliadas al ente tienen derecho a participar en la elección, y así se distribuyen los votos de los otros participantes:

-Liga de Ascenso (Liasce): 7 delegados con derecho a un voto cada uno.

-Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa): 6 delegados con derecho a un voto cada uno.

-Liga de Fútbol Sala (Lifutsal): 2 delegados con derecho a un voto cada uno.

-Liga de Fútbol Playa (Lifupla): 2 delegados con derecho a un voto cada uno.

-Unión Femenina de Fútbol (Uniffut): 3 delegados con derecho a un voto cada uno.

La Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo a las 12:40 p. m. en el Proyecto Gol.