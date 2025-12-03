Unafut sobre parón de campeonato: "Se puso como prioridad la Selección, la apuesta no se dio"

Luego del parón de campeonato, en la fase final del Torneo de Apertura 2025 entra en calor. Ya hay tres clubes clasificados y falta por definir solo a un semifinalista.

En la siguiente ronda están Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, el último boleto está en juego entre Liberia, Pérez Zeledón y Herediano.

Esto tras la reanudación del certamen, después de varios días de trabajo que se le dieron a la Selección Nacional previo a la fecha FIFA de noviembre, que al final deparó con la no clasificación del campeonato.

Este tipo de parones extraordinarios no están calendarizados, pues son apoyos extra que recibe la Selección Nacional por parte de los presidentes de los clubes. Así sucedió rumbo a Qatar 2022 y se logró el boleto, situación diferente para Norteamércia 2026.

"Desde la confección del calendario trabajamos un poco con ir mejorando estos procesos, siempre partimos del calendario FIFA, luego Concacaf con clubes, siempre contemplamos las competiciones internacionales, se hace a nivel mundial, no es que lo hagamos solo nosotros", comentó Ana Gabriela Muñoz, directora de Competición, durante la presentación del calendario del próximo Torneo de Clausura 2026.

Al consultársele sobre los parones extraordinarios, Muñoz destacó que esas decisiones partían de la asamblea de Unafut, que la conforman los presidentes y representantes de los 10 equipos de la Primera División.