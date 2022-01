Unafut insta a clubes a exigir vacunación a jugadores

Con la llegada de la variante Ómicron a las puertas del inicio del Clausura 2022, la Unafut no puede exigir que los clubes tengan al total de sus jugadores vacunados contra la COVID-19. Sin embargo, la organización insta a que los equipos obliguen a sus futbolistas tener el esquema completo.

Según Julián Solano, presidente de la Unafut, durante el Apertura 2021, el porcentaje de vacunación en los doce clubes estaba por encima del 95%, pero con el mercado de fichajes esa cifra puede variar. Solano se mantiene a la espera de recibir ese informe en los próximos días.

“Hay una directriz general que todo patrono privado tiene el derecho de exigirle la vacunación obligatoria a los jugadores. Es una situación que estamos promoviendo como Unafut. Pero si hay algún club que no lo exige, no tenemos reglamentariamente cómo hacerlo. El reglamento no contemplaba eso”, dijo Solano.