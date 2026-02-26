Unafut definió la fecha y hora de las semifinales del Torneo de Copa

La Unafut dio a conocer la programación oficial para las semifinales del Torneo de Copa.

Con las sorpresivas eliminaciones del Cartaginés y Alajuelense en los cuartos de final, las semifinales quedaron de la siguiente forma: Sporting FC ante Puntarenas FC y Liberia recibiendo a Saprissa.

La primera serie quedó programada para el martes 24 de marzo a las 8 p. m. en el estadio Puente Piedra en Grecia, sede de los albinegros.

Mientras que el otro partido será el miércoles 25 de marzo en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, también a las 8 p. m.

Semifinales Torneo de Copa

​

Los partidos de vuelta serán la siguiente semana a falta de confirmación de la Unafut.

Ambas series se disputarán en medio de la primera fecha FIFA, por lo que los cuatro equipos no podrán afrontar los partidos con sus seleccionados, de llegar a tenerlos.

Recordemos que Costa Rica enfrentará a Jordania el 27 de marzo y luego el 31 a Irán en Amán.

Este será el debut del técnico argentino Fernando Batista, quien fue seleccionado como nuevo estratega a falta de la firma de su contrato.



