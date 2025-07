Unafut confirma salida del director de competición luego de fallo en calendario

Luego de cometer un error de un 40% en el total del calendario tras la presentación oficial del Torneo de Apertura 2025, la Unafut informó la salida de Andrey Rosales, quien fungía como director del departamento de Competición.

Teletica.com confirmó que Rosales ya no forma parte del equipo de trabajo de Unafut.

"Con respecto a su consulta, le informamos que a partir de hoy el señor Andrey Rosales ya no forma parte del equipo de trabajo de la organización. Desde Unafut agradecemos por sus aportes en el crecimiento de la organización y le deseamos el mayor de los éxitos", comunicó el departamento de prensa.



Fallo garrafal

Poco menos de 24 horas de que Unafut dio a conocer el calendario oficial del Torneo de Apertura 2025, la propia Unafut echó para atrás y cambió gran parte de la programación.

Mediante un comunicado de prensa, la Unafut decidió realizar ajustes en los juegos y fechas del torneo para asegurar así “la equidad deportiva”.



“Esta decisión se tomó luego de que se identificó un desajuste en la ida y vuelta de la fase regular, lo cual provocó una falta de equidad deportiva. De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes con el objetivo de fortalecer la competencia entre los Clubes y procurando la mínima afectación en el calendario del A25”, mencionó el comunicado.



Los cambios fueron los siguientes:



13 partidos cambian la localía vs el calendario presentado. (14,44%).

25 partidos cambian totalmente vs el calendario presentado (27,78%).

52 partidos se mantienen vs el calendario presentado. (57,78%)



El campeonato comenzará igual el fin de semana del 27 de julio, pero ahora habrá más cambios.