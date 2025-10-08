Unafut confirma horarios de la fecha 12 del Apertura 2025

Luego del parón por la Selección Nacional, regresa el fútbol de la Primera División.

El Apertura 2025 vuelve a la acción a partir del martes de la próxima semana.

El 14 de octubre, Liberia recibe a Puntarenas en el estadio Edgardo Baltodano a partir de las 8 p. m.

Un día después, el 15 de octubre, a las 4:30 p. m., Sporting será local ante Pérez Zeledón. A las 7:30 p. m., Saprissa visitará a San Carlos en el estadio Carlos Alvarado y, a las 8 p. m., Cartaginés será local en el Fello Meza contra Guadalupe.

La fecha cerrará el jueves a las 8 p. m. con el clásico entre Herediano y Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.