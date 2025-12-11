Una tarima nunca antes vista elevará la transmisión de Teletica en el Festival de la Luz

El montaje de la tarima principal de Teletica para el Festival de la Luz 2025 avanza con rapidez desde la noche del miércoles, cuando los trabajos iniciaron a las 10 p. m. Por primera vez en la historia del evento, la televisora apostó por una estructura elevada de siete metros de altura, pensada para ofrecer una experiencia inédita tanto al público que asista al desfile como a quienes sigan la transmisión desde casa.

La propuesta estética de este año se inspira en las auroras boreales, un concepto que se integra con elementos festivos desarrollados por la empresa LUMEVO. La tarima contará con pantallas internas y externas que permitirán crear una ambientación envolvente y visualmente llamativa para quienes se ubiquen en los alrededores (ver fotos adjuntas).

Gracias a su elevación, las carrozas y bandas participantes podrán desfilar por debajo de la estructura sin inconvenientes. Según la producción, las carrozas más altas alcanzan los 4,30 metros, por lo que los siete metros de altura garantizan un paso seguro y fluido durante todo el recorrido.

En esta plataforma estarán los presentadores principales de la transmisión: Edgar Silva, Nancy Dobles y María Jesús Prada. En determinados momentos del desfile, ellos descenderán para interactuar directamente con el público, reforzando la cercanía que caracteriza a este evento.

La cobertura iniciará este sábado 13 de diciembre con una previa de 5 p. m. a 6 p. m., mientras que la transmisión oficial arrancará puntualmente a las 6 p. m. por canal 7. En piso, Mauricio Hoffmann y Thais Alfaro tendrán contacto directo con la audiencia, mientras que Juan Carlos Zumbado aportará ambiente y emoción desde el punto de ingreso de carrozas y bandas.

Guiselle Camacho, productora del Festival de la Luz por parte de Teletica, destacó que esta propuesta busca elevar la experiencia del público y marcar una diferencia en la puesta en escena televisiva. “Es una tarima pensada para ofrecer una experiencia inmersiva y visualmente atractiva”, indicó a Teletica.com.