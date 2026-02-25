Una laguna en Barrio Dent: la propuesta municipal para reducir riesgo de inundaciones

Construir una “laguna de retardo” en Barrio Dent: esa es la propuesta de la Municipalidad de Montes de Oca para reducir el riesgo de inundaciones por la quebrada Los Negritos.

Si bien este proyecto no es la solución definitiva al problema, sí representa la más viable en términos presupuestarios y de tiempo, ya que, según dijo el alcalde Domingo Argüello a Teletica.com, corren para que los vecinos tengan tranquilidad cuando ingrese la época lluviosa.

“La tubería que colapsó tenía un diámetro por encima de los tres metros. Imagínense la cantidad de agua que pasa por ahí.

“Si nosotros logramos hacer una laguna de retardo, el nombre lo dice claramente, va a hacer que el agua se sostenga, se contenga, de alguna u otra forma, en esta laguna y que vaya pasando de una forma más controlada por la tubería que existe actualmente de la quebrada de Los Negritos”, explicó Argüello.

Este plan de mitigación se elaboró luego de un estudio hidráulico y del Departamento de Infraestructura Pública de la municipalidad; por esa razón, sostiene Argüello, es viable para el cantón de Montes de Oca e independiente de las recomendaciones que emanen de una mesa técnica también integrada por el gobierno local josefino y la Universidad de Costa Rica.



En esa instancia se explora la opción de construir un “túnel de casi cinco metros de espacio que pasaría paralelo a la tubería que colapsó”. Sin embargo, esa estructura costaría entre 12 y 13 millones de dólares (más de 5.000 millones de colones) y su licitación podría tardar hasta un año. “Se sale de la capacidad presupuestaria nuestra y de la capacidad que tenemos con nuestra política de endeudamiento”, subrayó el jefe municipal.

Plano de la laguna facilitado por la Municipalidad de Montes de Oca.

La laguna, por su parte, se estima con un costo de 400 millones de colones.

“De tiempo, dependería; nosotros ya tenemos incluso los planos, ya tenemos los cálculos, ya eso está listo. Sin embargo, necesitamos contar con el aval de Setena, MINAE y la parte de Aguas”, aseguró el alcalde.

¿No es mucho dinero para una solución que no es definitiva?, se le consultó.

"Lo voy a poner de esta forma. ¿Cuánto vale una vida humana? No hay precio. Entonces, para nosotros hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo de sacar 400 millones de colones que podrían haberse ido para aceras, parques, canchas deportivas, para cualquier otra área, lo estamos destinando para, por lo menos, tratar de que las personas que viven en la zona y que transitan por la zona puedan tener tranquilidad.

“O sea, que puedan tener no la certeza total, pero por lo menos la tranquilidad de que el impacto tan fuerte que han tenido las antiguas lluvias e inundaciones no se daría de la misma forma”, respondió Argüello.



De acuerdo con el jefe del gobierno de Montes de Oca, una vez que se piense en una obra de mayor envergadura que resuelva las inundaciones por completo, esta laguna quedaría como un espacio decorativo en el parque.

Oposición desde el papel

Este medio conoció que la propuesta, pese a estar aún en el papel, ya cuenta con la oposición de los vecinos de Barrio Dent. Incluso, el alcalde afirmó que han llegado oficios al Concejo Municipal.



Una de las preocupaciones de los habitantes de la comunidad es que “se trata de una obra para la solución de desbordamiento en la carretera de Circunvalación y no para el barrio también”. Además, temen que la laguna reciba aguas residuales, “como resultado de cajas de registro defectuosas ubicadas aguas arriba” y que eso sea un foco de contaminación y olores fétidos.

La tercera razón es que consideran el parque como un “pulmón” en medio del barrio y que muchas personas suelen ir para despejarse y disfrutar de la naturaleza. La construcción implicaría la “destrucción de áreas verdes irreemplazables por la tala de árboles, con la consecuente destrucción de la flora y fauna nativas de la quebrada Los Negritos y sus márgenes”, dice un documento de reclamo al que tuvo acceso Teletica.com.

Sobre ese particular, Argüello indicó que los contribuyentes están enterados del plan e, incluso, han participado en la mesa de diálogo que se ha instalado.