Una de cada cinco construcciones no tiene permisos municipales

El 22% de las obras que se construyeron en el país durante el primer semestre del año carecían de permisos municipales, según revela el informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Estos datos se desprenden de una inspección en 2.634 proyectos en todo el país. Si se compara año tras año, cada vez son menos los que inician sin contar con autorización, pero el número sigue alarmando a las autoridades.

“Este año se han reducido un poco los proyectos que no tienen el permiso municipal, no obstante, esto no deja de ser preocupante, porque la mitad de los proyectos sin permisos ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas.

“Es muy importante que las obras estén a cargo de un responsable con la debida tramitación de los permisos correspondientes, porque eso asegura que las obras se hagan con buena ingeniería y buenas técnicas de arquitectura”, explicó Luis Fernando Andrés Jácome, presidente del CFIA.

Más allá del trámite, contar con estos permisos garantiza la seguridad de la obra que se va a construir.

“Las municipalidades tienen una gran responsabilidad de cuidar que a lo interno de estos cantones no se construyan obras que no han pasado por todo el permiso tramitológico, tanto institucional como municipal, incluso con una gran evasión, pero, sobre todo, con un gran peligro”, agregó Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA.

San Carlos es el cantón que registra la mayor cantidad de metros cuadrados sin permiso. En Puntarenas, el 31% de las obras carecían de autorización, mientras que Cartago y Heredia son las provincias con mayor porcentaje de obras con licencia de construcción.

“Cuando las municipalidades no tienen estos sistemas, a la gente les da pereza hacer los trámites porque creen que van a durar mucho. Con un sistema 100% digital en las municipales, se permite que estos proyectos se puedan desarrollar con todos los permisos que corresponden”, agregó Jácome.

70 municipalidades ya cuentan con una plataforma digital para realizar los trámites de permisos de construcción.