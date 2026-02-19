Una cita con Saturno: el planeta de los anillos se acerca a la Luna

Los amantes de la astronomía tienen una cita especial este jueves: Saturno se podrá observar a simple vista muy cerca de la Luna.

Conocido como el “planeta de los anillos”, su proximidad facilitará la localización sin necesidad de telescopio. Se apreciará como un punto amarillento en el cielo, visible tras el atardecer hacia el oeste.

Además, con un poco de atención, los aficionados podrán distinguir también a Mercurio.

La visibilidad dependerá del lugar donde se encuentre cada persona: mientras más oscuro y despejado esté el cielo, mejor será la experiencia de observación.