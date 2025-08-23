Un tiburón naranja pone a Costa Rica en el ojo del mundo
Garvin Watson, Pablo Solano y Rafael Hernández fueron los ticos que atraparon el llamativo espécimen en Limón.
Le está dando la vuelta al mundo la pesca que hicieron unos costarricenses de un tiburón color naranja.
Ocurrió hace un año, pero se dio a conocer hasta ahora tras una validación de una revista marina científica.
Garvin Watson, Pablo Solano y Rafael Hernández fueron los ticos que atraparon el llamativo espécimen. Ocurrió a 5 kilómetros frente a barra de Parismina en Limón.
Duraron cerca de media hora para acercar al animal hasta el barco donde hacían pesca deportiva junto a otras personas. Tras hacerle videos y fotografías, lo liberaron.
Media unos dos metros de largo y además de su color naranja, tenía ojos blancos. De esta especie hay muchos en aguas costarricenses, pero con ese color naranja nunca se había reportado ni tan siquiera a nivel mundial.
La pesca ocurrió en agosto del año pasado, pero se dio a conocer hasta ahora porque se esperaba la validación de una revista marina científica que lo reportó hasta inicios de este mes.
A nivel mundial se ha convertido en todo un hallazgo.
Este tipo de tiburón, pero de color marrón, que según los expertos no son agresivos, se pueden apreciar en el Parque Marino del Pacífico, en el centro de Puntarenas.