Un tiburón ballena fue captado en video en Osa

Vecinos de Osa captaron en video la presencia de un tiburón ballena, uno de los primeros avistamientos registrados en 2026 en la zona, según indicaron expertos.

Carlos Pérez, biólogo, explicó que el tiburón ballena se encontraba alimentándose de sardinas, un comportamiento habitual de esta especie en su hábitat natural.

El registro audiovisual permite a científicos y lugareños seguir de cerca la presencia de estos animales y contribuir a su monitoreo y conservación en la región.

​