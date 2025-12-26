“Un sueño hecho realidad”: Familia de Alajuelita ya no tendrá que vivir en medio del peligro

Una historia que llena el corazón: dos adultos mayores y sus dos hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista, vivían en condiciones precarias dentro de una peligrosa casa con acceso casi imposible (vea video adjunto de Telenoticias).

Gracias al programa Sueño de Navidad, esta familia recibió la vivienda que tanto necesitaba.

El Club de Leones se encargó del traslado. Al llegar, los beneficiarios estaban nerviosos, conscientes de que algo bueno estaba por suceder.

Al abrir la puerta, la sorpresa fue enorme: una casa amplia, con tres cuartos completamente equipados.

"Muy hermosa. La casa es lo que yo he soñado para mis papás. Es un sueño hecho realidad, la verdad", narró Johan Trigueros.



La casa cuenta con línea blanca, electrodomésticos, muebles y equipo tecnológico gracias a Monge.

Doña Carmen Arias y Elver Trigueros, el joven con autismo, mostraron gran emoción.

Además, la familia encontró obsequios entregados por el Club de Leones, en un momento especial e inolvidable para Johan, quien había luchado por mejorar la vida de sus padres.

La vivienda cuenta con un hermoso patio y malla para la seguridad de todos.

Empresas como Grupo Proing, Walmart y Holcim se sumaron nuevamente al programa, garantizando apoyo adicional: la familia recibirá durante un año un diario equivalente a ¢200.000 gracias a Walmart.

Esta Navidad será diferente para ellos. Ahora podrán vivir seguros y en paz, dejando atrás los riesgos y las incomodidades. El sueño de ver a doña Carmen descansar en una cama adecuada se hizo realidad.

