Un solo ganador se llevó acumulado de ₡1.095 millones en Cartago, revela JPS

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó que la combinación ganadora del premio acumulado se vendió a una sola persona en Cartago.



La noche de este martes salió el acumulado correspondiente al sorteo ordinario, cuyo número favorecido fue el 02 con la serie 739. El monto total del premio asciende a ₡1.095 millones, dividido en dos emisiones.



Sobre este resultado, Alejandro Centeno Roa, gerente de Producción y Comercialización a.i. de la JPS, señaló: “Nos complace anunciar que salió el acumulado, este se vendió en la provincia de Cartago”.

La institución reveló, esta tarde, que un hombre de entre 41 y 45 años es el feliz ganador tras comprar las dos emisiones.

La JPS detalló que el próximo sorteo ofrecerá un premio de ₡350 millones en dos emisiones, e incluirá 59 bolitas de premios extra y una con la palabra “acumulado”.

