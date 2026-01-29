Un segundo caso de chikungunya confirmado en Esparza

El Ministerio de Salud confirmó, este jueves, un segundo caso de chikungunya en Esparza.

Se trata de una paciente costarricense de 51 años, informó la cartera en un comunicado.﻿



La detección fue posible tras resultados de las muestras tomadas por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Tras este nuevo contagio, la autoridad sanitaria amplió su investigación de campo e inició coordinaciones con todos los sectores involucrados, como parte del abordaje necesario para ese tipo de eventos.

El ministerio detalló que, por fecha de inicio de los síntomas de la mujer, esta podría haberse infectado en fechas similares a las del primer caso, confirmado el 21 de enero anterior.

Salud señaló que continúa con labores de control vectorial en el cantón puntarenense, con 10.210 casas e inmuebles fumigados, además de la aplicación de insecticidas con máquina LECO y la tractonebulizadora, además de una búsqueda intensa de febriles.

Esas labores continuarán durante las próximas semanas.

La enfermedad transmitida por mosquitos, los mismos que otras enfermedades como el dengue y zika.

Entre los síntomas más frecuentes del chicungunya están la fiebre alta (típicamente superior a 39° C) y dolor articular severo e inflamación, muy característico de esta enfermedad. Además, suele acompañarse de dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar general.

Se recomienda mantener medidas de protección contra las picaduras de mosquitos, tales como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros, así como la eliminación de criaderos de mosquitos en el entorno domiciliario. En caso de presentar síntomas compatibles, se pide acudir de inmediato a los servicios de salud.