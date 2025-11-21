Un jardín secreto en Cachí deslumbra con cascada y un espectáculo de colibríes

Un jardín escondido en las montañas de Cachí promete un fin de semana lleno de naturaleza y tranquilidad. Hotel Quelitales se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina, disfrutar de cataratas y observar decenas de colibríes en su hábitat natural.



Los visitantes pueden recorrer un sendero de 2,5 kilómetros, darse un chapuzón en la catarata Doña Ana y admirar la diversidad de aves que habitan la zona (ver video adjunto en la portada).

El hotel está ubicado en las montañas de Peñas Blancas, a aproximadamente 1 hora y 20 minutos desde San José o 45 minutos desde Cartago.



El pase diario tiene un costo de ₡10.000 y se recomienda realizar reservaciones previas. El lugar abre todos los días desde las 6 a.m., ofreciendo además alojamiento en habitaciones de distintos tamaños, rodeadas de naturaleza y equipadas para un descanso cómodo.



Quienes visiten el hotel también pueden disfrutar de su restaurante típico, con platillos locales que complementan la experiencia.

Para más información o reservaciones, los interesados pueden comunicarse al número 8477-1919.

