Un ícono del Herediano será el homenajeado del Clausura 2026

El próximo Torneo de Clausura 2026 tendrá a un exmundialista y figura legendaria del fútbol costarricense como dedicado del campeonato.

Se trata del exjugador Germán Chavarría, mundialista de Italia 90 y emblema del Herediano, club con el que consiguió los títulos de 1978, 1979, 1981, 1985, 1987 y 1992-93; así como una Copa Camel en 1988.

Chavarría es el jugador con más partidos de Primera División en la historia del Team, además de que nunca vio una tarjeta roja.

Con la Selección Nacional disputó 34 juegos Clase A y 74 en total, afrontando con la mayor el Preolímpico y los Juegos Olímpicos de los Los Angeles en 1984, las eliminatorias mundialistas rumbo a los procesos de México 1986 e Italia 1990; donde logró clasificar.

Ahí marcó historia junto al resto de seleccionados por primera vez en la historia de la Copa del Mundo.

El Torneo de Clausura 2026 arrancará el 14 de enero y se espera culmine el 24 de mayo.












