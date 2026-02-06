Nacional
“Un gol por la educación”: campaña busca recolectar útiles escolares
Durante la jornada se realizarán actividades especiales con la participación de exseleccionados nacionales de fútbol.
“Un gol por la educación” es el nombre de la campaña que pretende recolectar útiles escolares para niños y jóvenes en condición de riesgo social.
La actividad se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en el estadio Rafael Bolaños de Carmelita, en Alajuela, entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m.
Durante la jornada se realizarán actividades especiales con la participación de exseleccionados nacionales de fútbol.
La entrada consiste en llevar kits escolares o adquirirlos directamente en las instalaciones del estadio.
La campaña es organizada por funcionarios de la Asamblea Legislativa, líderes comunales, la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) y la Asociación Deportiva Carmelita.