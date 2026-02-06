“Un gol por la educación”: campaña busca recolectar útiles escolares

“Un gol por la educación” es el nombre de la campaña que pretende recolectar útiles escolares para niños y jóvenes en condición de riesgo social.

La actividad se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en el estadio Rafael Bolaños de Carmelita, en Alajuela, entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Durante la jornada se realizarán actividades especiales con la participación de exseleccionados nacionales de fútbol.

La entrada consiste en llevar kits escolares o adquirirlos directamente en las instalaciones del estadio.

La campaña es organizada por funcionarios de la Asamblea Legislativa, líderes comunales, la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) y la Asociación Deportiva Carmelita.