Un enfermero debe atender hasta 40 pacientes por falta de personal en hospital de Puntarenas

Un enfermero del Hospital de Puntarenas debe atender hasta 40 pacientes por turno debido a la falta de personal, según denunciaron trabajadores de la institución.

La situación llevó a que este lunes iniciaran un paro indefinido para exigir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la apertura de más plazas.

El nuevo hospital, ubicado en Barranca, es considerado el más grande y moderno del país y uno de los más recientes en Centroamérica. Sin embargo, a poco más de un año de su inauguración, el personal asegura que no da abasto para atender la creciente demanda de la población.

Jennifer Luna, enfermera del servicio de enfermería, figura entre las afectadas por el recorte de 32 plazas que, según denuncian, realizó la institución. Esta reducción impacta directamente la atención de pacientes de toda la provincia de Puntarenas e incluso de la región Chorotega.

Este medio consultó a la CCSS sobre el recorte de plazas y la necesidad de abrir nuevos espacios, pero al cierre de edición la respuesta aún estaba en trámite.