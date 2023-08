Un corazón fuerte en un cuerpo pequeño: La batalla diaria de Alejandra Salas

"Cuando era niña el desafió más grande era crecer. Con 14 años ya me hice la pregunta de si podía o no ser mamá y la doctora me dijo que no, pero en ese momento no me preocupaba. Cuando me casé con mi esposo ya fue un tema al que tuve que enfrentarme. Los médicos me dijeron que era candidata para fertilización in vitro, pero todavía no estaba aprobada en Costa Rica y había que ir a otro país, y lo otro era la adopción y nos inclinamos por ahí", comentó.