Un año después de huelga, sector agro asegura que Gobierno ignoró todas sus peticiones

El 15 de mayo de 2023, unas ocho mil personas —según cálculos de los dirigentes del movimiento— llenaron la Avenida Segunda con tractores, chapulines, palas y azadas para protestar por el impacto del tipo de cambio y la política monetaria en los beneficios económicos del sector.

Según los grupos que lideraron la manifestación, no solo llevaban quejas, tenían varias propuestas para presentar ante el Gobierno con las que buscaban encontrar soluciones al descenso en la productividad que aquejaba a los agricultores.

Sin embargo, un año después de aquella movilización, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), asegura que en la administración nadie respondió a su llamado y las sugerencias no fueron atendidas ni siquiera por el Ministerio de Agricultura.

Los principales reclamos de las organizaciones recaen en Víctor Carvajal Porras, jerarca de Agricultura y Ganadería, porque plantean un nulo acercamiento con los productores.

"No hemos tenido ningún acercamiento con el ministro, esa es la realidad, que no hemos tenido ministro en el sector Agro. Ellos tienen su visión, pero no es fortalecer el sector [...] Yo creo que al ministro y al señor Presidente hay que darles un baño de lo que es realmente nuestra zona rural", dijo Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA Nacional).