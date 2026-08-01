UCR se opone a iniciativa del Gobierno de bajar impuestos a cigarrillos y licor

La Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció sobre su oposición a las iniciativas del Gobierno de bajar impuestos a los cigarrillos y algunas bebidas alcohólicas.

La posición transmite los argumentos de expertas de la Escuela de Nutrición de la casa de enseñanza superior. Las mismas cuestionan que las autoridades busquen subir impuestos a la canasta básica, mientras bajan los de productos nocivos, algo que califican como un riesgo moral y social "sin precedentes".

"En primer lugar, es altamente probable que se genere un desplazamiento del gasto. No es secreto que el consumo de estas sustancias actúa como un catalizador de la pobreza. En hogares vulnerables, el gasto en tabaco y alcohol desplaza el presupuesto para necesidades básicas como alimentación y educación, lo cual empuja a las familias hacia la inseguridad alimentaria”, se lee en el pronunciamiento.



Agregan que las iniciativas del Gobierno son inconsistencias políticas.

“Resulta contradictorio que el gobierno utilice el argumento del contrabando para bajar impuestos al alcohol, cuando el Ministerio de Hacienda, al evaluar la implementación de un esquema de trazabilidad para bebidas alcohólicas establecido en la Ley 9 961, estimó que, bajo un escenario de costos logísticos de $0,14 por etiqueta, existía una probabilidad del 83,6 % de obtener un resultado neto negativo para el Estado. Esto porque los costos del sistema superarían los beneficios fiscales esperados”, señalaron.



El gobierno defiende sus planes, al argumentar que son el camino para luchar contra el comercio ilícito y la evasión fiscal. La reducción en el impuesto a los cigarrillos pretende mejorar la recaudación, incluido de fondos que van a programas sociales como los de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que sirven para prevenir y atender los casos ligados al tabaquismo.