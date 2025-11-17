UCR fortalece protocolo de seguridad tras recibir nuevo mensaje de amenaza

La Universidad de Costa Rica (UCR) reforzó las medidas de seguridad en todas sus sedes y recintos tras recibir un nuevo mensaje de amenaza durante el fin de semana, informó la institución mediante un comunicado emitido la noche del domingo.

De acuerdo con el documento oficial, las autoridades universitarias tomaron nota del hecho y activaron los procedimientos internos correspondientes. Además, presentaron de inmediato una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte del protocolo establecido en este tipo de situaciones.​

El anuncio fue realizado por el vicerrector de Docencia, Jairol Núñez Moya, quien comunicó la información a la comunidad universitaria debido a que el rector, Carlos Araya, se encuentra fuera del país.



La UCR indicó que, en coordinación con la Oficina de Seguridad y Tránsito, incrementará las acciones de vigilancia y prevención con el fin de procurar el bienestar de estudiantes, personal docente y administrativo.



Las medidas comenzarán a regir desde este lunes 17 de noviembre y buscan garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas, administrativas, deportivas y estudiantiles programadas para la semana.



La institución reiteró el llamado a la comunidad universitaria para que se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales de la UCR.





Hace poco más de un mes, la universidad enfrentó una amenaza de tiroteo atribuida a un supuesto miembro del grupo internacional conocido como “764”. Esa situación obligó a suspender las actividades académicas en todas las sedes y generó un despliegue de investigación por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el OIJ.

El mensaje advertía sobre un ataque armado y llevó a una evacuación preventiva del campus. Aunque no se registraron incidentes violentos, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen de la amenaza y establecer si este grupo tiene presencia en el país.

La red “764” ha sido señalada por organismos internacionales como una comunidad criminal en internet vinculada con ideologías extremistas, incitación a la violencia y delitos contra menores de edad. Investigaciones del FBI y otras agencias de seguridad han derivado en la detención de algunos de sus presuntos líderes.

Se desconoce si la amenaza de este fin de semana y la de inicios de octubre tienen relación.