UCR duda de laguna de retención propuesta por municipalidad en Barrio Dent

La Universidad de Costa Rica (UCR) duda sobre la iniciativa de la Municipalidad de Montes de Oca para construir una laguna de retención en Barrio Dent, San Pedro, San José.

La propuesta busca mitigar las recurrentes inundaciones que afectan a la zona, especialmente por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos, que ha ocasionado daños en infraestructura universitaria a lo largo de los años.

Roberto Villalobos, académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, explicó que hasta ahora la institución solo ha revisado estudios relacionados con desvíos de caudal, pero no con la laguna planteada por la municipalidad.

“No hemos visto ninguna propuesta técnica con respecto a esta laguna. Sin un estudio que respalde su diseño y funcionalidad, no podemos emitir una opinión. Las lagunas de almacenamiento funcionan reteniendo temporalmente el exceso de escorrentía y liberándolo de forma paulatina. Sin embargo, la propuesta municipal es distinta, pues estaría dentro del cauce y tendría que gestionar la escorrentía de toda una cuenca, lo que requiere una infraestructura de magnitudes mucho mayores”, señaló Villalobos.

La UCR forma parte de la mesa técnica junto a las municipalidades, instancia que busca una solución definitiva al problema de las inundaciones. Pedro Navarro, de Servicios Generales de la universidad, recordó que ya se habían analizado opciones y se recomendó la más viable desde el punto de vista técnico.

“En este momento, el problema es meramente presupuestario. La solución podría costar alrededor de 13 millones de dólares. El año pasado tuvimos grandes afectaciones en la Facultad de Derecho y otras áreas, tanto en infraestructura como en mobiliario y equipo académico”, afirmó Navarro.

La universidad insiste en que se aceleren las negociaciones y acuerdos dentro de la mesa técnica para concretar una solución integral y definitiva que proteja tanto a la comunidad universitaria como a los vecinos de Montes de Oca.